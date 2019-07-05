Тегеран, , 08:12 — REGNUM

Министр энергетики Ирана Реза Ардаканян в ходе 16-го заседания совместной ирано-армянской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству заявил, что экспорт иранского газа в Армению может быть значительно увеличен. Ведутся многосторонние переговоры с той целью, чтобы Иран начал обменивать газ на армянские товары, сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Министр отметил, что, помимо товаров, Армения может осуществлять поставки электроэнергии в Иран в обмен на природный газ. Так, недавно была введена в действие третья линия электропередач, и уровень поставок электроэнергии уже достиг 350 МВт, а к 2020 году он должен составить 1000 МВт. Поставки электроэнергии в обмен на газ должны поспособствовать этому.

Чиновник подчеркнул важность экономического сотрудничества между Ираном и Арменией, включая присоединение обеих стран к коридору «Север-Юг», взаимодействие в области автомобильного и железнодорожного транспорта, а также здравоохранения. По словам Резы Ардаканяна, у Ирана и Армении имеется большой потенциал для развития двусторонних отношений.