Тегеран, , 08:12 — REGNUM

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в Twitter отметил, что агрессия США по отношению к Ирану началась задолго до прихода к власти Дональда Трампа. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Как отмечает издание, Мохаммад Джавад Зариф сделал заявление на фоне 31-й годовщины уничтожения иранского пассажирского самолета ВС США. По словам министра, катастрофа 1988 года, ставшая эпизодом «навязанной Саддамом Хусейном» ирано-иракской войны, привела к гибели 290 человек, включая 66 детей. Самолет был сбит морскими силами Вашингтона в территориальных водах Ирана.

Дипломат отметил, что сегодня США продолжают политику агрессии по отношению к Ирану, начатую в 1980-х годах, а американские политические круги «страдают от жажды войны с ИРИ». По мнению Мохаммада Джавада Зарифа, лишь дальновидность и благоразумие могут помочь Вашингтону справится с агрессивными настроениями по отношению к Исламской республике.