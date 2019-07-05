Оренбург, , 07:30 — REGNUM

В Оренбурге на базе областного оздоровительного молодежного центра «Янтарь» 4 июля состоялась торжественная церемония открытия VIII международного молодёжного промышленного форума «Инженеры будущего». Участие в форуме принимают представители промышленных отраслей 43 стран. Это молодые профессионалы от 20 до 35 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Врио губернатора Оренбургская область Денис Паслер зачитал участникам, организаторам и гостям форума слова приветствия президента России Владимира Путина и подчеркнул, что Оренбуржье впервые принимает авторитетную инженерную площадку.

«Уверен, что это событие привлечет к нашему региону позитивное внимание всей страны, самым продуктивным образом повлияет на инвестиционный климат в регионе. В России и во всем мире инженерная мысль и инженерное дело являются основой позитивных изменений во всех производственных и инновационных отраслях. Востребованность, интерес к этой профессии надо воспитывать с юности. Это по-настоящему состоявшееся мероприятие — ведь форум проходит уже в восьмой раз! — направлено именно на привлечение интереса к профессии и на общение тех, кто уже сегодня может удивить мир. Экономическое процветание там, где есть сотрудничество. Я уверен, что наши гости найдут здесь новых друзей, и искренне надеюсь, что те, кто приехал к нам из других регионов и даже других стран, увидят для себя возможность вернуться к нам, в Оренбуржье, чтобы воплотить в жизнь свои мысли и задумки, которых, я верю, у участников форума множество. Что они помогут нам развивать нашу страну и нашу область. Мы будем им рады. Нам нужны новые идеи», — сказал Денис Паслер.

По словам руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александра Бугаева, форум «Инженеры будущего» позволяет молодежи не только пообщаться друг с другом, но и серьезно повысить свои компетенции. В Оренбургскую область приехали представители 400 крупнейших предприятий России. Это те, кто в скором будущем будет или уже двигает вперёд экономику страны.

Почетными гостями форума стали первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политики, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, помощник генерального директора ГК «Ростех» Юлия Воронова, председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова, главный инженер Южно-Уральской железной дороги Валерий Яковлев, член совета Общественной палаты Российской Федерации Иосиф Дискин, руководитель организации «Роспредприниматель» Анатолий Зорин.

Добавим, VIII международный молодежный форум «Инженеры будущего» проходит со 2 по 13 июля в Оренбургской области на базе областного оздоровительного центра для детей и молодежи «Янтарь». Ключевая миссия форума «Инженеры будущего» — вовлечение молодых инженеров в деятельность по восстановлению и развитию отечественной научно-промышленной системы, объединение усилий молодежи России и зарубежных стран для разработки и совместной реализации проектов и программ, направленных на развитие машиностроения и смежных отраслей промышленности.