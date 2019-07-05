Нур-Султан, , 06:55 — REGNUM

В Казахстане должны перестать относиться к митингам как к чему-то экстраординарному. Об этом заявил министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев в программе «Открытый диалог» на телеканале «Хабар».

Министр прокомментировал организацию трех мирных митингов в городах Казахстана, которые прошли 30 июня. «Мы должны перестать относиться к митингам как к чему-то экстраординарному. Я всегда об этом говорил, это нормальная мировая практика», — отметил Абаев.

По его словам, самое главное — обеспечить безопасность на митингах и не допустить насилия и причинения ущерба для общественного и частного имущества.

Напомним, 30 июня в Алма-Ате прошел митинг в поддержку мирных собраний, в котором приняло участие около 200 человек. Участники митинга держали в руках плакаты «Привыкайте» и «Привыкайте к изменениям». В акции также приняли участие представители маслихата (представительного органа Алма-Аты).

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