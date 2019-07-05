Нур-Султан, , 06:50 — REGNUM

Казахстану необходим переход системы подготовки кадров на качественно новый уровень. Об этом 4 июля заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на заседании совета иностранных инвесторов, сообщили в пресс-службе главы государства.

По его словам, перед республикой стоит задача сократить разрыв между качеством подготовки кадров и спросом на рынке труда. Токаев считает, что для достижения поставленных целей необходимо модернизировать систему профессионального технического образования, а также усилить связь предприятий и бизнеса с вузами.

«Люди — главное богатство любой компании. Поэтому важно по мере роста доходов предприятий обеспечивать адекватный рост вознаграждения сотрудникам. Это ключевой элемент социальной ответственности», — добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая директор центра информационно-аналитического обеспечения Национальной академии образования Казахстана Анар Тастанова заявил, что министерство образования и науки республики планирует возродить работу учебно-производственных комбинатов (УПК).

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