Нур-Султан, , 07:06 — REGNUM

Функции развития и продвижения несырьевого экспорта в Казахстане переданы из министерства индустрии и инфраструктурного развития в министерство торговли и интеграции. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токав, сообщили 4 июля в пресс-службе главы государства.

Согласно указу «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» реорганизовано недавно созданное министерство торговли и интеграции республики. В рамках документа правительству Казахстана поручено обеспечить перераспределение штатной численности между реорганизуемыми государственными органами.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании министерства торговли и интеграции. Министерство индустрии и инфраструктурного развития республики передало новому ведомству функции в сфере технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерения.

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