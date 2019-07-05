Новосибирск, , 05:00 — REGNUM

Генеральный продюсер и телеведущая канала «РБК Новосибирск» Юлия Сапина пойдёт на выборы мэра Новосибирска как кандидат от партии «Гражданская платформа», об этом сообщила сама Сапина на своей странице в социальной сети Instagram, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Документы в избирательную комиссию Сапина планирует подать до конца следующей недели. Ставку в предвыборной кампании она планирует делать на предпринимательскую аудиторию.

« Друзья, сегодня партия «Гражданская платформа» выдвинула меня кандидатом в мэры нашего любимого Новосибирска. Партия, с которой я много лет сотрудничаю, как медиа-менеджер отстаивает интересы предпринимателей и бизнесменов.⠀Телеканал «РБК-Новосибирск», где я также не один год тружусь, всегда находится в гуще бизнес-событий. Я вижу, что городская предпринимательская среда может быть лучше, качественней, полезней. И имею своё видение, как её можно вывести на новый уровень. Мы сделаем это все вместе! Я уверена, что вы меня поддержите.⠀Тем, что будете говорить о своих предпринимательских проблемах. О своём видении точек роста. Если меня зарегистрируют, как кандидата — у нас появится реальная возможность сказать вслух то, что накипело. Рассчитываю на вашу поддержку! И постараюсь оправдать ожидания! Пишу на эмоциях. Возможно не очень складно, но от души! Юлия Сапина

Кампания будет проводиться в первую очередь за счёт партийных ресурсов, но Сапина рассчитывает и на помощь предпринимательского сообщества.

https://www.instagram.com/p/Bzf3z65oKMW/

«В Сибири у партии всегда были довольно сильные позиции. И Новосибирск, в этом случае, является одним из важных стратегических регионов для нашей работы. Именно поэтому и было принято решение участвовать в выборах мэра города» — прокомментировал «РБК Новосибирск» председатель партии «Гражданская Платформа» Рифат Шайхутдинов выдвижение Сапиной. По данным издания, в 2015 году Юлия Сапина была пресс-секретарем Сибирского отделения партии «Гражданская платформа» и кандидата в депутаты Законодательного собрания Новосибирской области Александра Манцурова. В 2016 году работала в Уфе медиа-менеджером предвыборной кампании кандидата в депутаты Госдумы Рифата Шайхутдинова. С 2017 года является генеральным продюсером и ведущей «РБК-ТВ Новосибирск».Как ранее сообщало ИА REGNUM, документы в избирательную комиссию Новосибирской области для участия в выборах мэра Новосибирска в качестве кандидата на данный момент подали пять человек: заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты» города Бердска Александр Трушакин («Партия Великое Отечество», глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин («Партия социальных реформ — прибыль от природных ресурсов — народу»), руководитель штаба оппозиционера Алексея Навального, директор Фонда защиты прав граждан Сергей Бойко (самовыдвижение); депутат Горсовета Новосибирска, директор Фонда содействия развитию города в социальной сфере «Городские инициативы» Наталья Пинус («Российский общенародный союз»), генеральный директор ООО «Адвокат-Плюс», ветеран СОБР Александр Гультяев («Партия Возрождения России»).

Всего же о своём желании баллотироваться на выборах заявили 15 человек. Помимо вышеназванных на кресло мэра намерены претендовать: действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), представитель ЛДПР, депутат Горсовета Новосибирска Евгений Лебедев, предприниматель Сергей Проничев («Партия Роста»), председатель совета предпринимателей Заельцовского района Новосибирска Виктор Мокровицкий (самовыдвижение), экс-вице-мэр и депутат Госдумы Иван Стариков, главный эксперт регионального избиркома Владимир Мельников (партия «Народ против коррупции»), экс-вице-губернатор и экс-руководитель ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» Андрей Филичев, зампредседателя Новосибирского отделения партии «Яблоко» Дмитрий Холявченко, депутат Заксобрания Дарья Украинцева (партия «Зеленые»), экс-вице-губернатор региона Виктор Козодой («Справедливая Россия»), экс-вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин («Родина»).

Напомним, что 22 апреля 2019 года истекли полномочия действующего мэра Новосибирска Анатолия Локтя (КПРФ). Депутаты Горсовета Новосибирска назначили дату выборов на 8 сентября 2019 года. Старт предвыборной кампании был дан 20 июня.

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