Киев, , 04:03 — REGNUM

Столицей Канады был назван город Торонто в пресс-релизе президента Украины Владимира Зеленского по случаю визита главы государства в крупнейший канадский город 1 июля.

«Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдёт в столице Канады — Торонто», — отмечалось в тексте документа.

Конфуз не остался незамеченным: украинские СМИ успели распространить скриншот с ошибкой в пресс-релизе. Иронизируя по поводу ошибки команды Зеленского Ирина Геращенко, вице-спикер Верховной рады, тоже ошиблась, назвав Гаагу столицей Нидерландов.

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