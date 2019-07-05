Киев, , 01:58 — REGNUM

Посол Венгрии Иштван Ийдярто вызван в украинский МИД после заявлений в городе Торонто (Канада) министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто об антивенгерской политике Киева, сообщает министерство иностранных дел Украины.

В украинском ведомстве с Ийдярто провёл консультации и.о. министра иностранных дел Егор Божок. Как утверждает украинская сторона, Киев «пошёл навстречу» Будапешту по имплементации закона Украины «Об образовании». Кроме того, в законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (от 25 апреля 2019 г.) «учтена просьба венгерской стороны о продлении переходного периода до 2023 года».

В связи с этим, отмечают в украинском МИД, заявление Сийярто на международной площадке «вызывает удивление». Киев, по словам Божка, не получил от Будапешта ответ на предложение по разработке алгоритма «урегулирования неконструктивных вопросов в украинском-венгерских отношениях».

Напомним, 3 июля Сийярто в Торонто на Международной конференции по вопросам реформ на Украине заявил, что украинские власти в бытность президентом Петра Порошенко вели антивенгерскую политику.

Так, он назвал противоречащими всем европейским стандартам, международному праву и венгерско-украинским двусторонним обязательствам законы Украины об образовании и о функционировании украинского языка как государственного.

Читайте ранее в этом сюжете: Венгрия надеется, что Зеленский решит языковую проблему на Украине