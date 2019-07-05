Кишинёв, , 01:53 — REGNUM

Президент Молдавии Игорь Додон дал генпрокурору Молдавии Эдуарду Харунжену 5−6 дней на то, чтоб добровольно уйти в отставку. Как передает ИА REGNUM, Додона сказал, что в противном случае будут применены «другие меры», в том числе возможно внесение изменений в законодательство, чтобы генпрокурора можно было уволить.

Отставки генпрокурора потребовала и премьер-министр Майя Санду, заявившая, что на эту должность надо назначить по итога конкурса независимого человека, возможно даже из-за рубежа. За отставку генпрокурора высказывались и представители гражданского общества Молдавии.

Сам Харунжен заявил, что не намерен добровольно уходить в отставку и не видит для этого оснований. Его считают назначенцем сбежавшего из страны экс-лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка, и исполнителем всех политических заказов последнего, а также ключевой фигурой в системе узурпации власти в Молдавии Плахотнюком.