Молдавия, , 01:44 — REGNUM

Председатель Народного собрания (парламента) Гагаузии Владимир Кысса объявил о выходе из Демократической партии (ДПМ), в рядах которой состоял в последние годы и с помощью которой возглавил гагаузский парламент. Как передает ИА REGNUM, Кысса заявил, что в ближайшее время должен представить в парламент Молдавии пакет инициатив, укрепляющих статус Гагаузии, а после смены власти его членство в ДПМ «в новых реалиях сыграет негативную роль».

«Гагаузии необходимо не просто встраиваться в новые реальности. Наш долг — воспользоваться новой политической конфигурацией», — сказал Кысса. Он добавил, что теперь будет независимым и «представлять интересы всех жителей Гагаузии, не вступая ни в какие партии».

Отметим, что в последние годы Демпартия Молдавии коррупционными методами сформировала большинство в парламенте Гагаузии, а на пост спикера назначила единственного депутата, избранного туда от Демпартии, Владимира Кыссу.

14 июня олигарх Владимир Плахотнюк, правивший Молдавией в последние годы, сбежал из страны, а Демпартия передала власть новому правительству и парламентском большинству.