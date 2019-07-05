Лондон, , 01:30 — REGNUM

Видео задержания иранского нефтяного танкера Grace 1 в Гибралтаре опубликовали Еuronews.

Иранский танкер (cc) AlfvanBeem

Комментируя задержание Grace 1, главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо заявил, что основанием стала информация о транспортировке танкером сырой иранской нефти на нефтеперерабатывающий завод Банияс в Сирии. Таким образом, иранские действия, отмечает Пикардо, подпадают под нарушение санкций Европейского союза, введённых против Сирии.

По словам и.о. министра иностранных дел Испании Жосепа Борреля, танкер был задержан по запросу США, направленному в Лондон, после чего добавил:

«Мы анализируем то, насколько этот факт влияет на наш суверенитет, поскольку, как мы понимаем, задержание произошло в территориальных водах Испании».

Напомним, Grace 1 был задержан в Гибралтаре 4 июля. После этого британский посол был вызван в МИД Ирана и получил ноту протеста. Тегеран подчёркивает, что санкции, которыми мотивировано задержание танкера, не основаны на решении ООН.

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