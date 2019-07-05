Киев, 5 июля 2019, 00:35 — REGNUM

Под арест отправлен украинским судом Владимир Цемах, экс-глава противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР, сообщают «Украинские новости».

Украинские силовики
Украинские силовики
Mil.gov.ua

По словам адвоката Цемаха Романа Гонтарева, его подзащитного отправили под арест на два месяца как подозреваемого по делу о крушении малайзийского Boeing МН17 17 июля 2014 г. над территорией ДНР. 5 июля юрист собирается встретиться с Цемахом.

Напомним, 2 июля стало известно, что Цемах был задержан украинскими спецслужбами 30 июня как подозреваемый в «участии в военном конфликте» между Украиной и Донбассом.

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного. Теперь он рассматривается украинскими властями как свидетель по делу о МН17.

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