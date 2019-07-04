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Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Орск» миновал проливы Босфор и Дарданеллы и вошёл в Средиземное море, сообщает 4 июля Интерфакс-АВН со ссылкой на турецкие мониторинговые ресурсы.

По предварительным данным, БДК «Орск» направляется в сирийский порт Тартус, в средиземноморский пункт материально-технического обеспечения ВМФ России.

Отмечено, что в текущем году БДК «Орск» совершает третий по счёту поход в Сирию.

Ранее в июле текущего года в Тартус из Новороссийска проследовали контейнеровоз «Спарта-2» и грузовое судно «Пижма».

Напомним, корабли ВМФ России и зафрахтованные гражданские суда осуществляют материально-техническое снабжение сирийской правительственной армии, также известное как операция «Сирийский экспресс».

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