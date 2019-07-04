Москва, , 22:45 — REGNUM

Насыщенная деловая программа и обилие встреч президента РФ Владимира Путина с итальянским политическим, общественным и бизнес истеблишментом — яркий показатель перспектив дальнейшего развития двусторонних контактов. Как передает корреспондент ИА REGNUM4 июля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Рост взаимных инвестиций, товарооборота, турпотоков и общая динамика развития двусторонних отношений говорят о том, что никакие санкции не способны прервать взаимное стремление к сотрудничеству и культурным обменам, подчеркнул он.

«Переговоры на высшем уровне также продемонстрировали, что Италия понимает глубину ущербности санкционной политики и готова вновь предлагать европейским партнерам вернуться к полноформатному диалогу с нашей страной», — отметил Железняк.

Взаимодействие России и Италии может стать позитивным сигналом для других стран Европы и придать импульс для активизации процесса восстановления российско-европейских отношений, указал депутат.