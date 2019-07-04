4 июля 2019 | Время чтения 9 мин

Судьба Национальных проектов в России следует судьбе Майских указов Путина. В исполнительной власти понимают указы как политический пиар накануне выборов президента и верят, что все понимают, что их реализация невозможна. А потому наказывать за их невыполнение реально не станут, мол, денег нет, но вы держитесь и хорошего вам настроения.

Александр Халдей, , 23:33 — REGNUM

Судьба Национальных проектов в России следует судьбе Майских указов Путина. В исполнительной власти понимают указы как политический пиар накануне выборов президента и верят, что все понимают, что их реализация невозможна. А потому наказывать за их невыполнение реально не станут, мол, денег нет, но вы держитесь и хорошего вам настроения.

Алексей Кудрин Дарья Драй © ИА REGNUM

Члены правительства чувствуют себя очень уверенно и заморачиваться громадьем планов не собираются. Просто потому, что у них нет никаких инструментов для их выполнения. Задача министров — обеспечить текущее управление, а если нет, то на нет и суда нет. Любой из них понимает, что в бюджете нет денег, а если есть, то они в Казначействе, а не у правительства. А если и у правительства, то нет органа, способного централизованно управлять такими средствами и координировать такие программы.

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию Kremlin.ru

Ведь любое централизованное управление проектами — это социализм, не к ночи будь помянуто. А социализм — это что? Это учет и контроль. Это пошлость уравниловки и грех популизма. Какие могут быть номера в отелях за 1,4 миллиона рублей в сутки, которые половина россиян и за целый год не зарабатывает? Какие доходы в 443 384 380 рублей в год с удвоением их за этот год вдвое? У нас что, промышленность стала вдвое лучше, сравнялась с США и Китаем? Вроде нет. Так от чего сейчас чиновникам на Руси так жить хорошо?

Вы такое при социализме представляете? Съездить, пожить в четырехстах квадратных метров, когда в стране экономика восьмой год падает, и пенсионный возраст повышают? Никак в более скромные покои тела не поместить?

Съездить за госсчет, и чтобы после такого никто не сел надолго или хотя бы работу не потерял? Такого быть не может при социализме. Но у нас-то, слава Богу, не социализм. С социализмом у нас покончено. Говорят, он невозможен. У нас теперь свобода. А свобода — это осознанная необходимость. И потому работают некоторые министры себе и дальше. И ничегошеньки они не боятся. Они сами по себе, а экономика — сама по себе. Не во власти, например, Мантурова промышленность. Как и не во власти правительства экономика. Рука рынка. Что-то типа «Бог дал, Бог и взял».

Денис Мантуров Дарья Антонова © ИА REGNUM

И вот уже Кудрин говорит, что национальные проекты выполнить невозможно, намекая открыто, что это все был пиар, и нельзя вздумать всерьез за их невыполнение спрашивать. Комитет Госдумы по бюджету раскрыл народу глаза на то, что время идет, все расписано по годам и срокам. А за первый год больше половины программ выполнено на 20%, и неясно, кто виноват, и что делать. Все отдали в регионы — кроме денег и власти. Теперь губернаторы ответят за все. Ясно одно — уже все сорвано.

То есть срыв первого года уже показал, что нацпроекты выполнены не будут. Где-то что-то покажут, кого-то похвалят, а кого-то поругают, потом скорректируют планы, как в доброе старое брежневское время, и все пойдет так, как идет сейчас. Потому что у нас стабильность и элитный консенсус. Особенно накануне выборов.

Но что-то подсказывает современным пожилым людям, которые еще помнят советское время, что для выполнения пятилетних планов существовали некоторые нужные для этого организации. Госплан занимался составлением планов и разбивкой их по министерствам и предприятиям. То есть в отраслевом разрезе распределял ресурсы и задания. Совмин отвечал за соотнесение отраслевого принципа с территориальным — ведь отрасли существуют на территориях и потребляют их ресурсы. И как-то все это надо утрясать, и кому-то этим заниматься.

Больше того, Госбанк подчинялся Совмину, и план отраслей лежал в основе кассового плана Госбанка. Он контролировал его выполнение каждый день по всей стране и докладывал в Совмин. Минфин отвечал за налоги и бюджет. Госснаб отвечал за распределение ресурсов в соответствии с параметрами плана, а Госкомцен — за цены, обеспечивающие рентабельность или покрытие планово убыточных проектов с социальным значением.

Члены правительства на послании президента Федеральному Собранию Kremlin.ru

Плоха эта система была тем, что исключала нетрудовые сверхдоходы чиновников и бизнесменов как плату за лояльность и воровство как основу элитного консенсуса с житьем, под собою не чуя страны. Понятно, что жизнь одна, и она проходит. И прожить ее хочется так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Правда, это было сказано немного по другому поводу, но идея-то хорошая. Хочется взять от жизни все. Хотя на тот свет с чемоданами нажитого непосильным трудом пока еще никто не ушел, но ведь так далеко никто не думает.

Весь консенсус элит при отсталом социализме обеспечивался на ковре в ЦК партии. Там всех быстро приводили в чувство и к общему знаменателю, и если кто-то забывался и позволял себе компрометацию власти хамской роскошью, то он моментально терял все, а его наследники три поколения несли на себе печать проклятия. Путь в элиту им был закрыт. Они компрометировали систему.

Конечно, это плохо и несовременно. Конечно, возврата в такой анахронизм никто себе не позволит. И Бог с ним, с социализмом. Но если вы как-то хотите что-то сделать с национальными проектами, то для этого надо создать какие-то органы управления ими. Как-то помочь скоординировать по целям и средствам, по ресурсам и отраслям, по исполнителям и срокам, по территориям и уровням управления.

А главное — по контролю и приведению в чувство тех, кто не способен работать на благо Родины. Другого способа не бывает. Что может сделать Минэкономики, если оно занимается слежением за индикаторами и потом разводит руками?

С самого начал было ясно, что без всего этого выполнение стратегических задач невозможно. Без всего этого в либеральной парадигме нацпроекты останутся пиаром, под который нет реальных денег и нет реальных распределенных функций чиновников на всех уровнях управления.

Копилка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Механизм нацпроектов отторгается либеральной экономикой, в контур которой не вписаны подобные учреждения. Мотивация корпораций — это попасть в бюджетную жилу, поделить, распилить, откатить и вывести. А иначе ни в какую жилу не попадешь. Чтобы у них все было, и им ничего за это не было. Вспомните крики олигархов вокруг программы Белоусова. Власть тогда отступила. И потому деньги на нацпроекты лежат в Казначействе и не спешат попадать в реальную экономику. Их банально берегут от разворовывания.

Но чуткие чиновники понимают, что «всех не перевешаешь», и потому, если саботаж принимает общесистемные размеры, то как бы виноватых нет, а значит и наказания не последует. Надо просто найти того, кто об этом громко заявит, и которому за это ничего не будет. У нас таким спикером приблатненного и уверенного в собственной безнаказанности чиновничества стал Кудрин. Он открыл окна Овертона по теме эфемерности нацпроектов и постепенного приучения народа к тому, что тему будут корректировать и спускать на тормозах.

Алексей Кудрин Дарья Драй © ИА REGNUM

Я допускаю, что Владимир Путин ввел нацпроекты в качестве ледокола сложившейся системы. Что они у нынешней либеральной власти как крошка в постели или камешек в ботинке. Мешают жить и отвлекают от наслаждения властью. Но думать, что Путина можно заткнуть за пояс, как рукавицу — это совершать большую ошибку.

Путин — это бумеранг, который всегда возвращается. Он уйдет из президентства, но не уйдет из политики. Ему просто не дадут этого сделать. Это уже не вопрос его желания или нежелания, это вопрос национальной необходимости. В любом качестве Путин в политике необходим, и он останется. И думать, что в суматохе трансфера никто не придет и не вспомнит о нацпроектах — это ошибка очень дорогая.

Путин ждет своего часа, и однажды, как показывает жизнь, он его дождется. Верить, что трансфер все спишет, и если уволят, то хотя бы нажитое не отнимут — это глупость. Отнимут. Ходорковского помните? Березовского? Гусинского? А помните, были такие Смоленский, Малкин, Виноградов? И где они сейчас? Уцелели лишь Фридман с Авеном и Потанин с Дерипаской. Но и те сейчас сидят на чемоданах и дышат через раз. Думаете, нынешние ухватили Бога за бороду?

Когда станет окончательно ясно, что оборзевшее чиновничество целенаправленно сливает нацпроекты в канализацию, кто-то непременно за это ответит. Все скопом и каждый в отдельности. Власть не может позволить так себя игнорировать. Когда будут «разборы полетов», тогда и станут менять то, что теперь называется «элитный консенсус». И, исходя из достигнутого, строить концепцию управления экономикой и властного обеспечения этой концепции.

Владимир Путин на совещании с членами правительства Kremlin.ru

Нацпроекты — это арбузная корка, на которой поскользнется и упадет нынешняя либеральная система. Они не будут реализованы, это ясно тем, кто понимает, как управляются крупные системы, но, будучи в этой системе чужеродным элементом, они эту систему ломают. Потому что система не может дать развития из себя самой и не может включать в себя внешнюю систему централизованного управления этим развитием. Не реагирует на подталкивания к развитию со стороны государства.

Так замыкается круг. Мы возвращаемся к тому, от чего отказались 30 лет назад, но на более высоком уровне осознания. Как в диалектике, через отрицание отрицания. Под другими названиями, в других условиях, в ситуации многоукладной экономики и госкапитализма, многопартийности и борьбы за конкурентную демократию, но на тех же принципах. Экономика больше не может позволить себе продолжать быть неуправляемой. Да, у нас больше не будет Госплана и ЦК партии, не будет Госбанка и его подчинения Кабмину.

Но эти функции востребованы управлением. И они будут реализованы через другие структурные подразделения. Эволюционным путем мы придем к осознанию необходимости переосмысления тех принципов советской экономической системы, которые позволяют выполнять те задачи, с которыми не справились нынешние министры и губернаторы при столкновении с национальными проектами.

Потому что нацпроекты — это не пиар, это — на самом деле. Просто использованы они будут для обоснования необходимости глубоких системных изменений, время для борьбы за которые придет перед 2024 годом и после него.

И уже только ради одного этого нацпроекты нужны, и ни в коем случае нельзя отказываться от их осуществления. Больше того: нацпроекты — это шаг к национально ориентированной экономике и к социально сбалансированной политической системе. Интеграция на постсоветском пространстве после этого пойдет значительно легче.