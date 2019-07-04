Рига, , 22:05 — REGNUM

Военное ведомство Латвии испытывает нехватку денег даже после того как государственный бюджет стал выделять на военные расходы требуемые НАТО 2% от ВВП, заявил 4 июля министр обороны страны Артис Пабрикс в интервью телеканалу LNT.

Вооруженные силы Латвии

Денег не хватает на береговую охрану, воздушную оборону и на обеспечение личного состава.

Дополнительные сложности создаёт латвийское МВД, с которым армия оспаривает честь охраны границы с Россией. Сейчас охрану границы осуществляет Государственная пограничная служба, не входящая в состав Национальных вооруженных сил (НВС).

По словам Пабрикса, он направил главе МВД официальное предложение передать погранслужбу в подчинение Минобороны.

Трудно сказать, каким образом повлияет охрана границы с Россией на степень наличия денег у военных Латвии.

Читайте ранее в этом сюжете: Литва сообщила о новой активности боевой авиации РФ над Балтикой