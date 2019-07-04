Рим, , 22:05 — REGNUM

Несмотря на проблемы в отношениях России и Евросоюза и на санкционный режим, отношения России и Италии перебывают в «отличном» состоянии, заявил на пресс-конференции в Риме в четверг, 4 июля, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Развитие отношений с Россией отвечает интересам Италии, Россия является важным рынком для итальянского бизнеса, сказал он.

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что он «совершенно согласен» с этой оценкой, отношения двух стран находятся на хорошем уровне, а переговоры с Конте были «конкретными и конструктивными».

Италия является важным экономическим партнером России, Россия выступает за дальнейшее развитие отношений на принципах равенства, отметил президент России.