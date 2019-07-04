Рим, , 21:47 — REGNUM

Россия «с пониманием» относится к тому, что руководители итальянского государства не накладывают вето на продление антироссийских санкций, заявил на пресс-конференции в Риме в четверг, 4 июля, президент России Владимир Путин.

В России понимают, что это связано с членством Италии в ЕС и НАТО, у Москвы нет претензий к Риму, отметил Путин.

Вместе с тем он выразил надежду, что отношения будут развиваться в том ключе, о котором говорил премьер-министр Италии Джузеппе Конте — что стороны будут двигаться к стабилизации отношений.