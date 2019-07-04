Мадрид, 4 июля 2019, 21:36 — REGNUM
«Европейский саммит, который угрожал стать бесконечным, пережил два критических момента, отмеченные неожиданным исходом с театральным эффектом, достойным лучшего шоу», — пишет испанское издание La Vanguardia.
Первый решающий момент пришелся на утро понедельника, когда председатель Европейского совета Дональд Туск предложил вынести на голосование соглашение, выступавшее предметом спора всю ночь: речь шла о пакете договоренностей, который помещал социалиста Франса Тиммерманса во главу Еврокомиссии, а Манфреда Вебера отправлял в парламент. Всё вот-вот должно было разрешиться, когда вмешался голландский премьер-министр Марк Рютте и отклонил предложение Туска.
Как минимум семь стран проголосовали бы против, утверждают источники из команд, осуществлявших переговоры. Создатели «модели Осаки» — Рютте, Меркель, Макрон и Санчес — опасались полного разгрома. Тогда Туск высказался за приостановку встречи и предложил две альтернативы: оставить вопрос о распределении постов до середины июля, когда парламент уже выберет себе председателя, или отложить на 24 часа. Подавляющее большинство выступило за второй вариант. Главы государств и правительств дали себе время лишь на то, чтобы отдохнуть, «перезапустить операционные системы», и утром во вторник приступили к следующему туру переговоров.
Во вторник наступил второй критический момент — как оказалось, решающий. Это произошло между 11 и 12 часами утра в кабинете Туска, где он сперва встретился с Меркель и Макроном, а позднее к ним присоединился Педро Санчес. Там родилась связка «Урсула фон дер Ляйен — Кристин Лагард»: две женщины, обе консервативных взглядов, которых должны были уравновесить либерал во главе Совета и социалист в Европарламенте. В последующие часы работа велась на основе этой формулы, которая в итоге возобладала, хотя и не без сложностей. Социалисты были вынуждены посоветоваться со своей парламентской группой и, констатировав свое разочарование и недовольство, смирились.
Между тем Меркель переговорила со своими партнерами по коалиции, социал-демократами, которые отказали ей в поддержке. Это привело к странной ситуации: Германия была единственной страной из не воздержавшихся от голосования, которая не смогла выразить поддержку немецкому кандидату, предложенному самой же Германией на должность главы Еврокомиссии.
Внезапное появление кандидатуры немецкого министра обороны Урсулы фон дер Ляйен стало большим сюрпризом для всех, ожидавших итогов саммита. На это имя никто не делал ставки, однако в паре с другой женщиной, о которой многие говорили,