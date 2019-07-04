Мадрид, , 21:36 — REGNUM

«Европейский саммит, который угрожал стать бесконечным, пережил два критических момента, отмеченные неожиданным исходом с театральным эффектом, достойным лучшего шоу», — пишет испанское издание La Vanguardia.

Первый решающий момент пришелся на утро понедельника, когда председатель Европейского совета Дональд Туск предложил вынести на голосование соглашение, выступавшее предметом спора всю ночь: речь шла о пакете договоренностей, который помещал социалиста Франса Тиммерманса во главу Еврокомиссии, а Манфреда Вебера отправлял в парламент. Всё вот-вот должно было разрешиться, когда вмешался голландский премьер-министр Марк Рютте и отклонил предложение Туска.

Как минимум семь стран проголосовали бы против, утверждают источники из команд, осуществлявших переговоры. Создатели «модели Осаки» — Рютте, Меркель, Макрон и Санчес — опасались полного разгрома. Тогда Туск высказался за приостановку встречи и предложил две альтернативы: оставить вопрос о распределении постов до середины июля, когда парламент уже выберет себе председателя, или отложить на 24 часа. Подавляющее большинство выступило за второй вариант. Главы государств и правительств дали себе время лишь на то, чтобы отдохнуть, «перезапустить операционные системы», и утром во вторник приступили к следующему туру переговоров.

Во вторник наступил второй критический момент — как оказалось, решающий. Это произошло между 11 и 12 часами утра в кабинете Туска, где он сперва встретился с Меркель и Макроном, а позднее к ним присоединился Педро Санчес. Там родилась связка «Урсула фон дер Ляйен — Кристин Лагард»: две женщины, обе консервативных взглядов, которых должны были уравновесить либерал во главе Совета и социалист в Европарламенте. В последующие часы работа велась на основе этой формулы, которая в итоге возобладала, хотя и не без сложностей. Социалисты были вынуждены посоветоваться со своей парламентской группой и, констатировав свое разочарование и недовольство, смирились.

Между тем Меркель переговорила со своими партнерами по коалиции, социал-демократами, которые отказали ей в поддержке. Это привело к странной ситуации: Германия была единственной страной из не воздержавшихся от голосования, которая не смогла выразить поддержку немецкому кандидату, предложенному самой же Германией на должность главы Еврокомиссии.