Вашингтон, , 21:19 — REGNUM

Вооружённые силы Соединенных Штатов имеют подробный план защиты Америки от ядерного удара России, заявил 4 июля начальник генштаба ВВС США Дэвид Гольдфейн изданию Daily Express.

В День независимости США Гольдфейн рассказал согражданам, что у него на телефоне есть три красные кнопки, которые «загорятся» в случае опасности российского ядерного удара.

По его словам, каждая из этих кнопок активирует «безотказные» операции, которые приведут противника в состояние «полного подчинения».

Первая фаза действий будет заключаться в применении кибернетических, космических и специальных средств вместе с союзниками по НАТО.

Затем Гольдфейн нажмёт первую кнопку, после чего в Европе поднимется в воздух вся авиация США и НАТО, нейтрализующая российские баллистические ракеты.

Вторая кнопка Гольдфейна приведёт в действие противоракеты наземного базирования с «передовыми американскими технологиями» на территории США.

Третья кнопка на телефоне Гольдфейна даст сигнал Стратегическому командованию США о необходимости определить вариант удара по «агрессору».

После всех этих процедур атомные подводные лодки «незаметно дадут разрушительный залп из-под воды», и противник США «будет вынужден подчиниться».

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