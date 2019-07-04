Москва, , 23:15 — REGNUM

Противники строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) Москвы провели 4 июля серию одиночных пикетов возле мэрии столицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил общественный деятель Дмитрий Сараев.

«Сегодня был пикет жителей Чертаново, Люблино и других районов Москвы против строительства Юго-Восточной хорды. Связано это с тем, что уже началась подготовка к строительным работам в Печатниках. Серия одиночных пикетов проходила возле мэрии Москвы. В акции участвовало около десятка граждан. Требование было одно — отмена строительства Юго-Восточной хорды», — рассказал общественник.

По его словам, пикеты проходили в рамках действующего законодательства. Сотрудники полиции переписали паспортные данные активистов и не препятствовали проведению протеста. Однако в мэрии Москвы на акцию против ЮВХ не отреагировали — к гражданам никто из представителей власти так и не вышел.

«В мэрии эту проблему стараются не замечать», — заявил Сараев.

Основные причины, по которым население юго-востока Москвы выступает против строительства ЮВХ, две, считает общественник.

«Первая — трафик с МКАД по этой хорде пойдет по жилым районам. Это ухудшит экологическую обстановку. Второе: хорда может пройти через хранилище радиоактивных отходов», — отметил он.

Сараев считает, что власти столицы не должны игнорировать проблему. Ведь высокий уровень радиации на пути предполагаемого строительства ЮВХ подтвердили не только эксперты, но и специалисты МЧС. Общественник отметил, что имей он возможность задать вопрос относительно ЮВХ заместителю мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марату Хуснуллину, он бы спросил только одно: «Готов ли он был бы сам жить возле этой хорды».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня активисты передали в мэрию столицы обращение против строительства ЮВХ в её сегодняшней форме, под которым свои подписи поставили почти 25 тысяч москвичей.

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