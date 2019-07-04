Тегеран, , 20:48 — REGNUM

Министерство иностранных дел Ирана выразило решительный протест в связи с инцидентом в Гибралтарском проливе, сообщил 4 июля официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в эфире иранского государственного телевидения.

Нота была передана послу Британии в Тегеране Роберту Макэру, который был вызван в иранское внешнеполитическое ведомство после «незаконного задержания военно-морскими силами Великобритании» в Гибралтаре танкера Grace 1 с иранской нефтью.

Действия ВМС Британии в этом инциденте охарактеризованы как деструктивные.

МИД Ирана подчёркивает, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре для соблюдения санкций ЕС против Сирии, так как эти санкции не основаны на решении ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля в Гибралтаре британские морские пехотинцы высадились на борт супертанкера Grace 1, перевозившего иранскую сырую нефть в Сирию. При этом главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо заявил, что это было предпринято по просьбе США и на основе «информации, позволяющей предполагать, что танкер Grace 1 нарушает санкции ЕС против Сирии».

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