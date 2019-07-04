Нью-Дели, , 20:35 — REGNUM

Председатель некогда правящей партии Индийский национальный конгресс (ИНК) Рахул Ганди, представитель известного семейства политиков, с которым связано освобождение Индии от колониальной зависимости во второй половине 1940-х годов, повторно подал в отставку со своего руководящего поста из-за поражения ИНК на прошедших весной парламентских выборах, сообщает 4 июля Синьхуа.

Взяв на себя ответственность за электоральный провал, Ганди призвал партию как можно скорее избрать нового руководителя, но при этом отказался предложить кандидатуру нового лидера.

На выборах, где голосование завершилось 19 мая, ИНК получил менее 10%, всего 52 мандата, с треском проиграв правящей Бхаратия джаната парти, у которой 303 мандата. По итогам выборов Ганди уже подавал в отставку, которая, однако, была отклонена руководящим органом партии — Рабочим комитетом.