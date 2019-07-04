Ватикан, , 20:26 — REGNUM

Папа римский Франциск пригласил президента РФ Владимира Путина совершить третий визит в Ватикан. Такой вывод можно сделать из подарка Франциска Путину, отметил временный глава службы печати Святого престола Алессандро Джизотти.

Папа Римский подарил Путину гравюру с видом на собор Святого Петра XVIII века. Сделал он это со словами «Это чтобы Вы не забывали Рим».

«Папа Римский пригласил (Путина) таким образом вернуться», — уточнил Джизотти.

Он отметил, что нынешняя встреча Путина с нынешним главой Римско-католической церкви — третья.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Владимир Путин в ходе визита преподнес римскому первосвященнику несколько подарков. Глава государства подарил понтифику икону в ризе «Святые Петр и Павел», альбом с работами Микеланджело, а также копию фильма «Грех» Андрея Кончаловского.

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