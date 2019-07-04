Бангкок, , 20:24 — REGNUM

Министры иностранных дел стран-участниц объединения АСЕАН на встрече, прошедшей в столице Таиланда Бангкоке, высказали приветствие лидерам КНДР и США Ким Чен Ыну и Дональду Трампу, поддержав их встречу в Пханмунджоме, сообщает 4 июля Синьхуа.

В своем заявлении, опубликованном МИД Таиланда, члены АСЕАН призывают Пхеньян и Вашингтон к скорейшему возобновлению полноформатного переговорного процесса о мирном урегулировании и рассчитывают на достижение существенного прогресса в решении долгосрочных проблем Корейского полуострова. Участники АСЕАН готовы внести в эти процессы свой посильный вклад.

Напомним, что трехсторонняя встреча Дональда Трампа, Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина прошла на 38-й параллели, разделяющий Север и Юг Корейского полуострова, 30 июня по завершении саммита «Группы двадцати» в Осаке.