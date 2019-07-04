Ватикан, , 20:19 — REGNUM

Государственный секретариат Ватикана и министерство здравоохранения Российской Федерации заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения.

Соглашение было подписано сегодня, 4 июля, в Ватикане в рамках официального визита президента России Владимира Путина. С российской стороны подпись под документом поставила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Со стороны святого престола соглашение подписал генеральный секретарь государственного секретариата (правительства) Ватикана Паоло Борджиа. Церемония подписания соглашения состоялась в одном из корпусов детской больницы Ватикана Bambino Gesù («Младенец Иисус»).

В соглашении речь идёт о сотрудничестве в сфере оказания медицинской помощи, научных исследований, а также развития проектов между крупнейшим ватиканским госпиталем и различными российскими медицинскими учреждениями.

Министр Скваорцова и её делегация смогли посетить исследовательский центр и лаборатории госпиталя, которые занимаю площадь аж в пять тысяч квадратных метров. Президент исследовательского центра Мариэлла Энок и научный директор центра Бруно Даллапикколлы в течение часа рассказывали Скворцовой и членам российской делегации о методах работы в детской бльнице, технологиях и исследованиях.

Скворцова осталась под впечатлением от увиденного и пригласила работников центра в России, где обещала им показать лучшие российские исследовательские медицинские учреждения.