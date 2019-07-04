Рим, , 20:05 — REGNUM

В начале встречи президента РФ Владимира Путина и Джузеппе Конте премьер Италии от лица всего итальянского народа выразил соболезнования в связи с трагедией в Баренцевом море, передает Sky в четверг, 4 июля.

Торжественная встреча во дворе дворца Киджи не сопровождалась исполнением ни российского, ни итальянского гимнов.

Владимир Путин в ходе своей поездки в Рим и Ватикан проводит встречи с папой Франциском, формальным главой итальянского государства президентом Серджо Маттареллой, а также с премьер-министром Джузеппе Конте и двумя его заместителями, лидерами правящих партий — Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо.