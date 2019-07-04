Анкара, , 19:49 — REGNUM

Почти половина населения Турции положительно оценивает закупку российских зенитно-ракетных систем ПВО С-400, сообщает 4 июля издание «Хюрриет» со ссылкой на результаты опроса.

Участники опроса должны были дать ответ на вопрос, должна ли Турция покупать С-400 у России в условиях возражений США и НАТО и при угрозе американских санкций.

Опрос проводился Университетом «Кадир Хас». В результате 44% опрошенных заявили, что покупать С-400 надо, 31% не определился с ответом, а около 255 респондентов высказались против такого решения правительства.

Кроме того, опрос выяснил, насколько жители Турции осведомлены о комплексах С-400 и их характеристиках. Половина опрошенных дала верные ответы.

Помимо вопросов о сделке с покупкой С-400 гражданам Турции предложили назвать несколько государств, которые они считают угрозой для своей страны. Россия заняла в этом рейтинге враждебных стран 12-е место. Более опасными в Турции считают Германию, Британию и Францию, а абсолютным лидером в списке стран-угроз стали США. Враждебных действий от Вашингтона ожидает 81% респондентов.

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