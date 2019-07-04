Киев, , 19:31 — REGNUM

Военный эксперт и главред украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов прогнозирует, что во время визита в Канаду президент Владимир Зеленский договорился о закупке списанных бронеавтомобилей Cougar AVGP. Об этом Бутусов написал 4 июля на своей странице в Фейсбуке, комментируя слова Зеленского о закупке у Канады бронетехники.

«Очень резонансная информация о возможной закупке бронетехники в Канаде, озвученная в ходе переговоров между Зеленским и Трюдо. Судя по всему, речь идет о закупке бронеавтомобилей типа AVGP, разработки 70-х годов, которые сняты с вооружения канадской армии в 2005-м, и сейчас поставляются за небольшие деньги с баз хранения ВС Канады. AVGP канадцы выпускали в трех вариантах — пушечный, транспортный — с пулеметным вооружением, и ремонтно-эвакуационный», — отметил Бутусов.

По его словам, для вооруженных сил Украины наибольший интерес представляет пушечная модификация Cougar с 76 мм пушкой.

«В случае продажи по остаточной стоимости, наибольший интерес для нас представляют поставки пушечной модификации «Кугар» с 76 мм пушкой. Калибр, разрешенный по Минским соглашениям, на отличной мобильной платформе, точное и эффективное орудие для поражения целей на 1000−1500 метров. Причем в отличие от 23−30 мм орудий, применяемых нашей пехотой, точность 76 мм орудия сочетается с большим осколочно-фугасным воздействием по цели, и полностью отвечает задачам поражения дерево-земляных огневых и наблюдательных точек ВС РФ. То, что наиболее востребовано в пехоте на Донбассе. Ну нельзя же по каждой огневой точке птуры кидать. Башенное 76 мм оружие позволяет быстро поражать маневрирующие цели. Для реалий локальной войны на Донбассе — это оптимально», — добавил Бутусов.

Он считает, что натовская бронетехника повысит эффективность ВСУ в боях на Донбассе.

«Закупать надо с запчастями, чтобы технику не пришлось каннибализировать, и не было простоев, как это произошло в случае с поставкой американских «хаммеров». Но закупки надо производить вместе со снарядами, под новую пушку нужны боеприпасы… Разумеется, нельзя забывать, что «Кугары» — это не танки, это бронеавтомобили с легкой бронезащитой, машины разведки, транспортеры малых групп пехоты, огневая поддержка пехоты», — подытожил Бутусов.

В свою очередь журналист и блогер из президентского пула Евгений Прокопишин информирует, что на территории Украины будут изготавливать канадские LAV III, комплектующие к ним и боеприпасы по лицензии.

«У меня другая информация. Канада продаст нам дешево AVGP, а на территории Украины будут изготавливать LAV III и комплектующие к ним (плюс боеприпасы) по лицензии», — отметил Прокопишин под постом Бутусова.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля пресс-служба президента Зеленского проинформировала, что в Торонто глава украинского государства и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили дальнейшее сотрудничество государств в сфере безопасности и обороны.

В частности, Зеленский сообщил о договоренности в поставках Украине канадской бронетехники и открытии нового производства на украинской территории. Соглашение будет подписано в ближайшее время.

Президент также отметил, что Киев заинтересован углубить сотрудничество с Канадой в военной сфере. Это касается, в частности, канадской военной тренировочной миссии UNIFIER, которая будет действовать на Украине до 2022 года.