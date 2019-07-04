Киев, 4 июля 2019, 19:26 — REGNUM
Украинские эксперты из пула экс-президента Петра Порошенко отмечают в соцсетях резкую смену риторики команды президента Украины Владимира Зеленского в отношении Донбасса и Кремля.
В частности, политолог Сергей Таран считает, что украинцам нужно и дальше лить кровь на Донбассе, а не предоставить его жителям возможность проводить местные референдумы по региональным вопросам и свободно пользоваться русским языком.
При этом политтехнолог и телеведущий телеканала экс-президента Петра Порошенко «Прямой» (бывший канал Александра Януковича «Тонис») Тарас Березовец раскритиковал позицию украинского бизнесмена Игоря Коломойского, который публично признал, «жителей Донецка и Луганска украинцами, воюющими с украинцами остальной Украины».
Как сообщало ИА REGNUM, в интервью для издания «НВ» приближенный к президенту Зеленскому бизнесмен Игорь Коломойский назвал военные действия на Донбассе «внутренним гражданским конфликтом».
Он считает, что конфликт на Донбассе «никем не инспирированный, никакой Россией». В то же время он признает, что там есть российская техника.
Напомним, 1 июля глава Офиса президента Юрий Богдан заявил, что выступает за предоставление русскому языку статуса регионального на Донбассе при условии, что отдельные регионы Донбасса вернутся под контроль Киева. При этом он напомнил, что большинство украинских солдат, которые защищают Донбасс, говорят на русском языке.