Киев, , 19:26 — REGNUM

Украинские эксперты из пула экс-президента Петра Порошенко отмечают в соцсетях резкую смену риторики команды президента Украины Владимира Зеленского в отношении Донбасса и Кремля.

Порошенко и Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, политолог Сергей Таран считает, что украинцам нужно и дальше лить кровь на Донбассе, а не предоставить его жителям возможность проводить местные референдумы по региональным вопросам и свободно пользоваться русским языком.

«В Зеленского наконец обнародовали «мирный план» для Донбасса. В изложении главы офиса президента Богдана это — особый статус с местным русским языком, потому что украинский язык — это только «для трех областей» (оказывается, именно язык стал причиной войны). А еще — политическая федерализация, ведь любое местный вопрос можно будет вынести на «референдум». Россия, безусловно, согласится на этот «мирный план» по этой причине, что это и есть российский план», — полагает Таран.

При этом политтехнолог и телеведущий телеканала экс-президента Петра Порошенко «Прямой» (бывший канал Александра Януковича «Тонис») Тарас Березовец раскритиковал позицию украинского бизнесмена Игоря Коломойского, который публично признал, «жителей Донецка и Луганска украинцами, воюющими с украинцами остальной Украины».

«Игорь Коломойский заявил, что война на Донбассе — это «гражданский конфликт» и «ихтамнет». Чем ближе ФБР, тем явнее становится игра Коломойского с Путиным… И самое важное это реакция Зеленского. Точнее, её полное отсутствие», — добавил Березовец.

Как сообщало ИА REGNUM, в интервью для издания «НВ» приближенный к президенту Зеленскому бизнесмен Игорь Коломойский назвал военные действия на Донбассе «внутренним гражданским конфликтом».

Он считает, что конфликт на Донбассе «никем не инспирированный, никакой Россией». В то же время он признает, что там есть российская техника.

«А у нас то, что произошло на Донбассе — это что произошло? Это внутренний гражданский конфликт. Она и сейчас там есть, российская техника, и будет. Пока будет конфликт, будет там российская техника. Это реалии из жизни. Да, она там есть. А у нас американская техника с этой стороны есть. И что с этого? Джавелины есть у нас? Это чья техника?» — заявил Коломойский.

Напомним, 1 июля глава Офиса президента Юрий Богдан заявил, что выступает за предоставление русскому языку статуса регионального на Донбассе при условии, что отдельные регионы Донбасса вернутся под контроль Киева. При этом он напомнил, что большинство украинских солдат, которые защищают Донбасс, говорят на русском языке.