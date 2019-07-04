Москва, , 19:13 — REGNUM

Официально вступило в силу соглашение о военно-техническом сотрудничестве России и Катара, включающее в себя поставку и ремонт вооружения и техники, взаимодействие в разработке военной техники и подготовке технических и военных специалистов, сообщается 4 июля на официальном сайте правовой информации.

Россия и Катар подписали межправительственное Соглашение о военно-техническом сотрудничестве. 25 октября 2017 года, Доха Минобороны России

Соглашение было подписано в Дохе 27 октября 2017 года и заключено на пятилетний срок.

По условиям этого соглашения запрещается перепродажа вооружений третьим странам без согласия страны-производителя. Поставляющая вооружение сторона имеет право контролировать использование военной техники.

Договор автоматически продлевается, если ни одна из его сторон не заявит о намерении выхода из этого соглашения.

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