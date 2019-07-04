Челябинск, , 19:08 — REGNUM

Бывший омбудсмен Челябинской области Алексей Севастьянов стал подсудимым. Его дело начал рассматривать Центральный районный суд Челябинска.

Как следует из карточки дела на сайте суда, оно поступило на рассмотрение 20 июня. Ведёт его судья Ирина Шершикова.

Севастьянову вменяют покушение на мошенничество в размере 3 млн рублей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, следователи считают, что преступление было совершено в тот момент, когда он запрашивал грант для начинающих фермеров. Их якобы смутило то, что документы о покупке скота он предоставил в орган, принимающий решение о таких грантах, на три месяца раньше факта самой покупки.

Сам Алексей Севастьянов не признаёт за собой вины. Кроме того, как пишет издание Накануне.Ru, на первом судебном заседании он заявил отвод судье. Основанием для этого стало то, что она ранее оштрафовала его и дала добро на обыски в его жилище. Экс-омбудсмен опасается, что она может быть заинтересована в деле.

Следующее заседание суда назначено на 5 июля. На нём станет известно, будет ли удовлетворено ходатайство бывшего омбудсмена.

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