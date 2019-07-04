Брюссель, 4 июля 2019, 19:07 — REGNUM
Глава Европейского совета Дональд Туск призвал Европарламент поддержать кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, 4 июля передает агентство Reuters.
Фон дер Ляйен была выбрана главами государств ЕС в качестве нового главы Еврокомиссии после нескольких дней переговоров в Брюсселе. Европарламент будет голосовать по кандидатуре в середине июля.
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