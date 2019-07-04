Рим, 4 июля 2019, 18:45 — REGNUM
Завершилась рабочая встреча Владимира Путина и формального главы итальянского государства президента Серджо Маттареллы. Встреча в четверг, 4 июля, продолжалась около полутора часов.
Предполагалось, что Путин и Маттарелла обсудят прежде всего международные вопросы.
Владимир Путин покинул Квиринальский дворец и отправился на встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте и двумя его заместителями, лидерами правящих партий страны — Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо.