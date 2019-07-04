Великий Новгород, , 18:42 — REGNUM

Заместитель губернатора Новгородской области Максим Владимиров уволен с занимаемой должности по собственному желанию. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Новгородской области — губернатор Андрей Никитин.

Владимир отправленв отставку с 3 июля. В правительстве Новгородской области в статусе вице-губернатора он проработал чуть более года — с апреля 2018 года.

Напомним, он курировал вопросы внутренней политики, мониторинг социальной и общественно-политической ситуации в регионе, а также работу управления по информационной политике Новгородской области.

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С увольнением Владимирова число заместителей у Андрея Никитина сократилось до восьми: некоторые из них являются его замами как губернатора, другие — заместители Никитина как председателя правительства, двое исполняют обе функции сразу.