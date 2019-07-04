Ватикан, , 18:31 — REGNUM

На встрече папы Франциска и Владимира Путина стороны обсудили прежде всего двусторонние отношения, выразив удовлетворение тем, как они развиваются, сообщили в пресс-службе Святого Престола в четверг, 4 июля.

Владимир Путин с Папой Римским Франциском Kremlin.ru

Кроме того, президент России и папа обсудили некоторые вопросы, связанные с жизнью католической церкви в России.

Часть разговора была посвящена международным вопросам, особенно — ситуации в Сирии, на Украине и в Венесуэле.

Владимир Путин в ходе своей поездки в Рим и Ватикан проводит встречи с папой Франциском, формальным главой итальянского государства президентом Серджо Маттареллой, а также с премьер-министром Джузеппе Конте и двумя его заместителями, лидерами правящих партий — Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо.