Сеул, , 18:28 — REGNUM

В результате переговоров лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Пханмунджоме, к которым присоединился президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, у последнего за последнюю неделю почти на 5% вырос рейтинг, сообщает 4 июля Синьхуа со ссылкой на результаты соответствующего опроса службы Realmeter.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын Иван Шилов © ИА REGNUM

Причём рейтинг Мун Чжэ Ина благодаря этому преодолел «экватор». Набрав более 52% поддержки, он на 10% превысил количество тех, кто не одобряет деятельность главы государства.

Рост рейтинга южнокорейского президента наглядно показывает важность проблемы раздела полуострова между Севером и Югом, который произошел по итогам Корейской войны 1950−1953 годов.