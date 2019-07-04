Тегеран, 4 июля 2019, 18:24 — REGNUM
Посол Британии в Тегеране Роберт Макэр получил вызов в МИД Ирана по поводу инцидента В Гибралтарском проливе, где британские военные задержали иранский танкер.
Об этом МИД Ирана сообщил 4 июля на своем официальном сайте.
«МИД Ирана вызвал посла Великобритании в связи с незаконным задержанием ВМС Британии в Гибралтаре иранского танкера», — указано в тексте сообщения.
Как сообщало ИА REGNUM, в проливе Гибралтар на борт танкера Grace высадились британские морские пехотинцы и задержали судно.
Танкер под флагом Панамы подозревают в доставке иранской нефти в Сирию для последующей переработки. Заявлено, что это нарушает санкции.
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