Ватикан, , 18:14 — REGNUM

Владимир Путин не мог пригласить папу Франциска в Москву, поскольку это вопрос отношений между двумя церквями, сказал в интервью ANSA в четверг, 4 июля, посол России в Ватикане Александр Авдеев.

Отношения двух церквей были прерваны в течение тысячи лет, и ни одна из них в настоящее время не готова к такому шагу. До визита папы в Москву требуется ещё несколько лет, сказал Авдеев, выразив уверенность, что такой визит состоится.

Владимир Путин в ходе своей поездки в Рим и Ватикан проводит встречи с папой Франциском, формальным главой итальянского государства президентом Серджо Маттареллой, а также с премьер-министром Джузеппе Конте и двумя его заместителями, лидерами правящих партий — Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо.