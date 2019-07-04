Калининград, 4 июля 2019, 18:07 — REGNUM
Литовские СМИ продолжают активно и в негативном ключе комментировать введение в Калининградской области бесплатных электронных виз для граждан 53 государств. Литовский телеканал TV3 опубликовал репортаж, в котором ряд комментаторов категорически призывали жителей Литвы не пользоваться новой возможностью.
Авторы репортажа цитируют выдержки из рекомендаций литовского департамента государственной безопасности, где также говорится, что любой гражданин Литвы, который пересёк российскую границу, может якобы стать объектом вербовки.
Напомним, такие материалы в литовских СМИ выходят регулярно с середины июня 2019 года, когда было объявлено, что с 1 июля, как и планировалось, новый режим посещения Калининградской области для иностранцев действительно заработает.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, возможность оформить бесплатную электронную визу в Калининградскую область начала действовать с сегодняшнего дня, 1 июля. Бесплатную визу, заполнив форму на специализированном портале Консульского департамента Министерства иностранных дел РФ могут граждане 53 стран. С полным списком стран можно ознакомиться здесь.
Заявка для бесплатной электронной визы рассматривается и оформляется в течении четырёх дней. Виза будет действовать 30 дней, а максимальный срок пребывания на территории Калининградской области составит 8 дней.