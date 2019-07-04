Калининград, , 18:07 — REGNUM

Литовские СМИ продолжают активно и в негативном ключе комментировать введение в Калининградской области бесплатных электронных виз для граждан 53 государств. Литовский телеканал TV3 опубликовал репортаж, в котором ряд комментаторов категорически призывали жителей Литвы не пользоваться новой возможностью.

«Россия — мафиозная страна. То, что Россия берётся за самые разные возможности как вербовать, так и предлагать какие-то бизнес-сделки и так расширять свою сеть влияния от вербовки до других мер — в этом нет ничего нового, они это делают постоянно. Бизнес в принципе является основной целью. Это полностью естественно, что они хотят притянуть как можно больше людей, которые так или иначе связаны с каким-то бизнесом, особенно если этот бизнес частично или полностью в серой зоне, если какая-то контрабанда, или ещё что. Такие люди под особенным прицелом России», — рассуждал в репортаже литовский политолог Марюс Лауринавичюс, который уверен, что литовцев в Калининградской области будут провоцировать на различные действия, а потом шантажировать с помощью собранного компромата, заставив работать на российские спецслужбы.

Авторы репортажа цитируют выдержки из рекомендаций литовского департамента государственной безопасности, где также говорится, что любой гражданин Литвы, который пересёк российскую границу, может якобы стать объектом вербовки.

Напомним, такие материалы в литовских СМИ выходят регулярно с середины июня 2019 года, когда было объявлено, что с 1 июля, как и планировалось, новый режим посещения Калининградской области для иностранцев действительно заработает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возможность оформить бесплатную электронную визу в Калининградскую область начала действовать с сегодняшнего дня, 1 июля. Бесплатную визу, заполнив форму на специализированном портале Консульского департамента Министерства иностранных дел РФ могут граждане 53 стран. С полным списком стран можно ознакомиться здесь.

Заявка для бесплатной электронной визы рассматривается и оформляется в течении четырёх дней. Виза будет действовать 30 дней, а максимальный срок пребывания на территории Калининградской области составит 8 дней.