Вильнюс, , 18:06 — REGNUM

Литва проиграла в Апелляционном суде Швеции дело против Газпрома, подтвердило сегодня, 4 июля, минэнерго Литвы. Литва просила аннулировать решение Стокгольмского арбитража от 2016 года, в котором суд принял сторону Газпрома и не удовлетворил претензию Литвы к российской компании на сумму в 1,5 млрд евро, которую Литва пыталась присудить якобы за переплату за газ.

В Апелляционном суде Швеции официальный Вильнюс хотел оспорить решение — либо его аннулировать, либо признать частичную правоту претензий Литвы, однако суд полностью оставил решение Стокгольмского арбитража без изменений.

Литва потратила на судебные прения свыше 9 млн евро. Впервые в Стокгольмский арбитраж Литва подала ещё в 2012 году.