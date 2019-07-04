Москва, , 17:50 — REGNUM

Россия не может отметить никакого прогресса в вопросе вывода военных контингентов США из Сирии, заявила 4 июля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Марии Захаровой, логика действий и официальная позиция США в этом вопросе непонятны. Не обозначены ни сроки, ни количества, ни какие-либо иные параметры.

«Четкой официальной позиции, которая говорила бы о сроках, количественных параметрах и других важных нюансах — такой позиции нет. Соответственно, ни о каком прогрессе говорить не приходится», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что на данный момент сложно даже понять, намерены ли США вообще выводить свои войска с территории суверенного государства.

Как сообщало ИА REGNUM, присутствие военных США на территории Сирии происходит против желания правительства этой страны и без мандата ООН. С декабря 2018 года президент США Дональд Трамп сделал целый ряд противоречивых заявлений о выводе войск из Сирии.

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