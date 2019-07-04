Москва, , 17:42 — REGNUM

Документ за подписью главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой с пояснениями министра о выборе французского лайнера Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi Superjet 100 опубликовал 4 июля на своей странице в соцсети «Миртесен» военкор, создатель портала WarGonzo Семён Пегов.

Документ Минздрава (cc) semyonpegov.mirtesen.ru

Согласно документу, самолет для санавиации был выбран министерством «во исполнение поручения… Т.А. Голиковой от 02.03.2019 № ТГ-П12−1518». Французский лайнер вместо российского был выбран для санавиации после «анализа летно-технических характеристик» двух самолетов.

Из текста следует, что Falcon 7X имеет «ряд преимуществ» перед SSJ-100, таких как «дальность полета, ресурс авионики и другие полетные характеристики», в связи с чем лучше подходит в качестве самолета санавиации. Кроме того, в документе отмечается, что «стоимость владения» французского лайнера ниже, чем у «Сухого».

Военкор Пегов, опубликовавший документ, уверен, что в нем так «рекламируется» Falcon, потому что реально речь идет не о самолете для спасения человеческих жизней.

«Вместимость Falcon плюс минус 15 человек, а того же SSJ — порядка 90 пассажиров. То есть если мы говорим о санитарном самолёте, который необходим прежде всего при серьёзных и масштабных катастрофах… По факту, элитный самолет министерство заказывает в ущерб реальным человеческим жизням, лишая конкретных людей (десятки людей) потенциального спасения» , — заявляет Пегов.

По мнению основателя WarGonzo, на самом деле речь идет о «дорогой игрушке», и не для санавиации, а для руководства Минздрава.

«Приобретать Falсon в качестве санитарного самолёта, это всё равно что отправить на работу в скорую помощь двухместный спорткар Ламборджини… Не сложно догадаться, кто на самом деле собирается летать на элитном бизнес-джете» , — заключает Пегов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 июля новость об отказе министра здравоохранения России Вероники Скворцовой от закупки российского самолета SSJ-100 в пользу французского бизнес-джета Falсon вызвала скандал.

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