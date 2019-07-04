Челябинск, , 17:41 — REGNUM

В Челябинске депутатами районных советов пожелали стать пока 30 человек. Именно столько выдвинуты на выборах, которые пройдут 8 сентября, говорится на сайте ЦИК России.

Активнее всего выдвижение идёт в Советском районе — 11 человек. В Курчатовском, Металлургическом и Центральном районах кандидатами пожелали стать по четыре человека. В Ленинский райсовет выдвинулись три кандидата, а в Калининский и Тракторозаводский — по два. В основном на выборы идут самовыдвиженцы.

Отметим, выдвижение началось 20 июня и продлится 20 дней. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в облизбиркоме ожидают участия в выборах более 1000 человек. Всего предстоит распределить 170 мандатов.

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