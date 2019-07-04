Москва, , 19:05 — REGNUM

В годы Второй мировой войны в Баренц-регионе, в акватории Норвегии утонула немецкая подводная лодка U-864. Известно, что она перевозила запасы ртути, также не исключено наличие урана — продукты создают критическую угрозу для экологии региона. Норвегия пытается решить вопрос собственными силами, однако она не обладает необходимым опытом и технологическими решениями. В связи с этим проблема должна быть интернационализирована, как и ответственность за возникший риск для экологии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 июля заявила эксперт по радиационной безопасности Ирина Пахомова на пресс-конференции «Экология Арктики: угрозы и опасности 2019 года».

«Насколько мне известно, помимо ртути там находится уран. Какова форма нахождения урана — неизвестно. Какое количество — тоже. У нас вообще нет никакой информации для того, чтобы оценить ситуацию в радиационном отношении», — заявила Пахомова.

«У любого источника радиоактивного излучения, которым является уран, должен быть хозяин. Здесь вопрос того, кому он принадлежит, тоже открыт. Я не уверена, что это исключительно вопрос Норвегии. Если это немецкая подлодка, то она принадлежит Германии. В этом случае круг (ответственных) стран серьёзно расширяется», — подчеркнула она.

Руководитель НКО «Зеленые воины Норвегии» Рубен Оддекалв отметил, что исследования, проведённые государством, до сих пор остаются без публичного доступа. При этом Осло не оставляет попыток решить вопрос собственными методами, которые, как считают экологи, грозят серьёзными последствиями для всего живого в этом регионе.

Учитывая масштаб проблемы, вопрос должен быть выведен на международный уровень, уверена Пахомова.

«Проводились какие-то исследования, чтобы говорить о каких-либо подходах по обеспечению безопасности, по захоронению подлодки или её подъёму? Ни по ртути, ни по урану информации нет. Первое, что необходимо — это связываться с МАГАТЭ и действовать в соответствии с рекомендациями. Это не вопрос России и Норвегии, это гораздо более серьёзный вопрос», — подчеркнула она.

Как отметили участники конференции, современная политическая международная обстановка не располагает к прочному взаимодействию в сфере экологии — её используют для политической борьбы. Норвежские экологи пытались обратиться к российскому правительству, чтобы оно повлияло на позицию Осло, однако реакции пока не поступило.

Как отметил член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Владислав Жуков, попытки повлиять на норвежское правительство в одностороннем порядке будут наверняка восприняты в качестве политического давления.

Это ставит вопрос о том, чтобы привлечь международную общественность к этой проблеме. Он также согласился, что должен быть вынесен на обсуждение и вопрос разделения ответственности.

«Российская Федерация обладает технологическими подходами и решения для купирования этой проблемы. Но насколько она должна нести финансовые обременения по обезвреживанию данного объекта и его ликвидации — это вопрос вопросов. Разумно, чтобы и немецкая сторона приняла участие, это её наследие — и с точки зрения справедливости, и по закону, ведь она является источником и хозяином этих опасных отходов», — указал Жуков.

«Это вопрос международного права. Абсолютно уверен, что Российская Федерация при своих ресурсах и возможностях, научно-экспертном потенциале, готова принять участие в решении этой проблемы», — добавил он.

Напомним, 4 июля в пресс-центре ИА REGNUM состоялась пресс-конференция «Экология Арктики: угрозы и опасности 2019 года». Мероприятие организовано порталом «Barents News» совместно с ассоциацией журналистов-экологов «ЭКО-пресс».