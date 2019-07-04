Москва, , 17:25 — REGNUM

Посол Российской Федерации в Великобритании Александр Яковенко вступил в дискуссию о том, что либеральная идея скончалась. Дипломат написал на эту тему статью для «Российской газеты». Напомним, что о смерти либерализма высказался президент России Владимир Путин на саммите «Большой двадцатки» в Осаке, и тем самым запустил международную дискуссию о том, так ли это на самом деле.

По мнению Яковенко, российский лидер констатировал наличие проблемы с либеральной идеей, но западные элиты совершенно не способны её признать. Вместо этого они отчаянно отстаивают статус-кво как не имеющий альтернатив.

Яковенко рассказал, что системный кризис западного общества начался с рейгономики и тэтчеризма. Было это в начале 80-х годов XX века, когда лидеры Запада — президент США Рональд Рейган и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер предали забвению уроки Великой депрессии и попробовали восстановить «чистый капитализм» образца 1929 года.

Началось развязывание стихии «саморегулирующегося рынка» при минимальной регулирующей роли государства — это и есть та самая «Либеральная экономика».

Однако история повторилась — мировой финансовый кризис грянул в 2008 году и начался он именно в банковской сфере, которая совершенно утратила связь с реальным сектором экономики. Кризис этот до сих пор не преодолен.