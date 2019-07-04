Санкт-Петербург, , 16:56 — REGNUM

Руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский считает «абсолютной беспринципностью и неприличием» участие своего бывшего коллеги по партии, депутата Михаила Амосова в выборах губернатора города. Об этом он заявил в интервью изданию «Медуза».

Вишневский напомнил, что Амосов, который на официальном сайте Заксобрания до сих пор значится как заместитель руководителя фракции «Яблоко», ушёл из партии в 2018 году, а потом, «называя себя демократом», выдвинулся на выборы губернатора Санкт-Петербурга от «пропутинской» партии «Гражданская платформа». «Ну, как говорится, одно из двух — или наденьте трусы, или снимите крест. Это абсолютная беспринципность», — заявил Вишневский.

Он также выразил уверенность, что Амосов не собирал подписи для прохождения муниципального фильтра, «а получил их по сговору со Смольным». «Думаю, что таким путем человек решил сохранить себя в политике. Но серьезно пострадает его репутация — сговор очевиден», — сказал депутат.

По словам Вишневского, в личных разговорах с Амосовым тот говорил, что не собирается участвовать в выборах, но потом изменил свою позицию.

Напомним, что самому Борису Вишневскому, который объявил об участии в выборах ещё в начале июня, не удалось собрать подписи муниципальных депутатов для прохождения фильтра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Амосов 29 июня сдал в избирком 60 подписей депутатов, представляющих 106 муниципальных советов. Всего необходимое для регистрации количество подписей избирателей и депутатов сдали только четыре из 28 претендентов, ранее заявивших о своем желании баллотироваться на пост высшего должностного лица Северной столицы: врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов (самовыдвиженец), депутат Госдумы Владимир Бортко (КПРФ), депутаты Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»).