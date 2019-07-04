Челябинск, , 16:54 — REGNUM

В Челябинской области завершился приём документов от кандидатов на пост губернатора. Документы на регистрацию сдали восемь из 14 ранее выдвинутых, сообщили журналистам в пресс-службе облизбиркома.

Среди них трое самовыдвиженцев — Андрей Аюпов, Алексей Текслер и Виктор Перов. От партии «Гражданская сила» баллотируется Алексей Севастьянов, от «Родины» — Сергей Смышляев, а от ЛДПР — Виталий Пашин.

От КПРФ выдвинут Константин Нациевский, а от партии «Яблоко» — Ярослав Щербаков. Напомним, выборы пройдут 8 сентября.