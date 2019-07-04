Киев, , 16:50 — REGNUM

Верховная рада Украина нового созыва будет где-то на 70% с новыми людьми, при этом значительная часть нынешних кандидатов в депутаты вообще не понимают, с чем они столкнутся в парламенте.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом в эфире телеканала «ЗИК» 4 июля заявил украинский политолог Алексей Якубин.

Эксперт подчеркнул, что нынешние кандидаты в настоящий момент не понимают, что такое парламентская жизнь и как, например, писать законы.

«Более того, я уверен, что часть из них не понимает, перед какими соблазнами окажутся. Поэтому даже если мы там увидим какие-то огромные мегафракции, не факт, что эти люди останутся в этих крупных фракциях, и даже в «Слуге народа», до конца», — отметил Якубин.

Эксперт также озвучил свое мнение, с каким самым большим кризисом может столкнуться президент Владимир Зеленский.

«Это — нелюбовь людей… Он к этому не готов психологически. Он получал улыбки людей, он привык, чтобы люди испытывали положительные эмоции. А когда он будет видеть, что он вызывает негативные эмоции, думаю, что это может быть для него большим вызовом. Мне кажется, что он психологически к этому не готов», — резюмировал политолог.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее сегодня были обнародованы результаты соцопроса, согласно которому партия Зеленского «Слуга народа» хоть и лидирует с большим отрывом, но начала терять свой рейтинг. В целом на прохождение в парламент нового созыва претендует пять политических сил. Стоит отметить, что по партийным спискам заполняется только половина Верховной рады, вторую половины депутатов выбирают в мажоритарных округах.